Notte di fuoco e paura a pochi passi dal centro storico | palazzina in fiamme nessun ferito

Una notte di fuoco e paura scuote il centro storico di Forlì, dove un incendio ha avvolto una palazzina di tre piani in Piazzetta Corbizzi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, dimostrando ancora una volta il loro coraggio e professionalità.

Notte di fuoco a pochi passi dal centro storico di Forlì. Un incendio ha interessato una palazzina su tre piani in Piazzetta Corbizzi, fortunatamente senza intossicati o ustionati. L'allarme è scattato intorno alle 4,20. Sul posto sono giunte tre squadre del comando provinciale di viale Roma, una.

