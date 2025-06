Notte dei Giganti a Peccioli | successo per l' Eco Run tra natura e sport

La settima edizione della Notte dei Giganti a Peccioli ha conquistato il cuore di migliaia di appassionati, trasformando il borgo in un palcoscenico unico tra natura e sport. Con tutto esaurito e un’atmosfera magica, l’Eco Run ha offerto emozioni indimenticabili dalla terrazza panoramica sospesa sulla vallata. Un evento che ha dimostrato come sport, natura e community possano creare momenti straordinari: e la serata è ancora tutta da scoprire.

Tutto esaurito per la settima edizione della Notte dei Giganti, l'attesissima " Eco Run " sotto le stelle, che ha trasformato il borgo di Peccioli in un palcoscenico di emozioni, natura e sport. Un evento magico, capace di unire oltre mille partecipanti in una serata indimenticabile. Dalla spettacolare terrazza panoramica sospesa sulla vallata, il colpo d'occhio sabato sera era da togliere il fiato: in lontananza, le frontali accese dei podisti hanno disegnato un lungo, incantato serpentone di luce tra le colline, un fiume luminoso in movimento che ha acceso i sentieri bianchi della campagna toscana.