Noos di Alberto Angela torna in estate su Rai1 ma non contro Temptation Island | quando andrà in onda

Noos di Alberto Angela torna quest’estate su Rai1, pronto a incuriosire e coinvolgere il pubblico con le meraviglie della scienza e della storia. Questa edizione, però, cambia strategia: non sarà più trasmesso di giovedì, sfidando Temptation Island, ma in una nuova collocazione che garantirà a tutti gli appassionati di scoperte un viaggio affascinante senza competizioni. Scopriamo insieme quando e come seguire questa imperdibile avventura della conoscenza.

Il racconto di quando l'essere umano ha smarrito la sua umanità. Alberto Angela presenta lo speciale "Hiroshima e Nagasaki, i giorni che cambiarono il mondo", prossimamente su Rai 1.

