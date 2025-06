Nonna Rosa va a votare per il Referendum a 95 anni | “Mai perso un voto dal 2 giugno 1946”

A 95 anni, Nonna Rosa dimostra che il senso civico non ha età: con determinazione e passione, si reca alle urne a Sala Consilina per il referendum, mantenendo vivo il suo impegno democratico dal 2 giugno 1946. La sua storia è un esempio di dedizione e amore per la libertà, un gesto che ci ricorda quanto siano preziosi i diritti conquistati nel tempo. Continua a leggere.

A Sala Consilina, nel Cilento, alle urne anche Nonna Rosa, 95 anni e su una sedia a rotelle, per votare il referendum: "Mai saltato un voto dal 2 giugno 1946". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Nonna Rosa Votare Referendum

