Non vuole rispettare la fila al pronto soccorso e si intrufola nell’ambulatorio

Una scena di tensione e scompiglio ha sconvolto l’ospedale Santa Chiara di Trento sabato scorso, quando una donna tossicodipendente, accompagnata da un amico, si è presentata al pronto soccorso per ricevere una dose di metadone. Ignorando le regole e cercando di bypassare la fila, si è intrufolata nell’ambulatorio, scatenando momenti di caos e preoccupazione tra il personale sanitario e i presenti. Un episodio che solleva nuove riflessioni sulla gestione dei servizi sanitari e sulla sicurezza delle strutture pubbliche.

Momenti di caos all’ospedale Santa Chiara di Trento nella serata di sabato 7 giugno. Una donna tossicodipendente si è presentata in compagnia di un amico al pronto soccorso per ritirare una dose di metadone e, come previsto dalle regole, le è stato detto di aspettare il suo turno in sala di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Non vuole rispettare la fila al pronto soccorso e si intrufola nell’ambulatorio

