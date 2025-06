Non vuole rispettare la fila al pronto soccorso e si intrufola nell’ambulatorio

Momenti di tensione e disordine hanno scosso l’ospedale Santa Chiara di Trento, sabato 7 giugno, quando una donna tossicodipendente si è intrufolata nell’ambulatorio del pronto soccorso, ignorando la fila e creando scompiglio. La scena ha evidenziato ancora una volta le sfide di un sistema di emergenza sotto pressione, sollevando interrogativi sull’ordine e la sicurezza. La situazione si è conclusa con interventi immediati del personale sanitario, ma rimane il quesito: come gestire efficacemente simili episodi?

Momenti di caos all'ospedale Santa Chiara di Trento nella serata di sabato 7 giugno. Una donna tossicodipendente si è presentata in compagnia di un amico al pronto soccorso per ritirare una dose di metadone e, come previsto dalle regole, le è stato detto di aspettare il suo turno in sala di.

