non sputiamo sul 2 0 alla moldova poteva andare peggio

Nonostante le tante sfide e i momenti di tensione, l’Italia di Spalletti si congeda con una vittoria preziosa contro la Moldova. Un risultato che, pur senza entusiasmi sfolgoranti, dimostra resilienza e determinazione. La strada verso grandi traguardi si costruisce anche così: affrontando le difficoltà con cuore e testa fredda. In mezzo a rischi e recuperi, i nostri hanno dimostrato di non mollare mai, lasciando comunque un segno positivo nel cammino...

Luciano Spalletti saluta con una vittoria. Contro la Moldova, ma è pur sempre una vittoria. Due a zero in una partita in cui abbiamo persino rischiato e non poco. Gol annullato a loro dopo nove minuti (siamo stati salvati dal Var cui non è sfuggito il fuorigioco che a occhio nudo non sarebbe stato segnalato), un gol mangiato (sempre da loro) e un salvataggio sulla linea di Dimarco. In mezzo a tutto questo, nel primo tempo, una traversa di Ranieri, qualche conclusione di confusione e il gol di Raspadori. All’intervallo, Spalletti capisce che è inutile giocare sulle fasce senza nessuno che salti l’uomo e inserisce Orsolini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it