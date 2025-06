Non solo Campania | Referendum quorum lontano Esonerato Spalletti Sinner ko a Parigi

Mentre l’Italia si prepara alle urne per i referendum con una partecipazione ancora distante dal quorum, l’attenzione si concentra sull’affluenza e sulle sfide politiche che ne derivano. Ieri, solo il 22% degli italiani ha esercitato il diritto di voto, evidenziando un fenomeno di astensione diffusa, soprattutto in Calabria. Oggi i seggi sono aperti fino alle 15, mentre il paese segue con interesse le sorti di questa importante consultazione.

ITALIA AL VOTO PER I REFERENDUM, MA IL QUORUM È LONTANO AFFLUENZA IERI AL 22%. OGGI I SEGGI APERTI FINO ALLE 15 L'affluenza dei votanti nella giornata di ieri per i 5 quesiti referendari è stata del 22% circa. Quorum lontano. L'astensione maggiore in Calabria, quella minore in Toscana. I seggi hanno riaperto stamani alle 7 e chiudono alle 15. Meloni ha votato ieri sera. Per i ballottaggi delle amministrative in 13 comuni è andato finora alle urne il 35,9%, in calo.