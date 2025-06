Non solo Angelino l’Arabia tenta El Shaarawy e Gollini | la Roma trema

una squadra ancora più solida e performante, puntando su rinforzi di qualità per affrontare le sfide della nuova stagione. La Roma si prepara a sorprendere, con la voglia di risalire i vertici del calcio italiano e internazionale. Con un mercato in fermento e strategie mirate, i giallorossi sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi. La corsa verso l’obiettivo è appena iniziata.

L’estate entra sempre di più nel vivo, con la Roma che non vuole farsi trovare impreparata. Già, perché questa sessione di calciomercato sarà fondamentale per i giallorossi, chiamati a costruire una rosa competitiva in vista della prossima annata. L’obiettivo è quello di dare vita ad un progetto ambizioso, arrivando fra le prime 4 d’Italia e staccando quindi il pass per la Champions League. Il direttore Florent Ghisolfi desidererebbe consegnare al neo allenatore Gian Piero Gasperini un organico completo, dovendo però fare i conti con delle possibili cessioni illustri. Una di queste riguarda Angelino, richiesto dall’Al Hilal di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it