Non si può guardare alle economie dell’Africa con lenti occidentali | tre esempi virtuosi di ‘non consumo’

Non si può analizzare l'Africa con gli occhiali dell'Occidente: la chiave sta nel riconoscere i modelli di 'non consumo' che hanno portato a successi sorprendenti. Il mondo è pieno di risposte sbagliate perché si parte spesso da domande mal poste, come sottolineava Dani Rodrik. È il momento di guardare oltre le diagnosi convenzionali e scoprire le vere virtù di un continente in evoluzione. Solo così possiamo aprire nuove strade di sviluppo sostenibile.

Il mondo è pieno di risposte sbagliate perché si parte spesso da domande mal poste, ipotizzava l'economista Dani Rodrik. Guardare alle economie africane con lenti occidentali rischia di portare a diagnosi sbagliate e terapie inefficaci. Le ricette del Washington Consensus, imposte ai paesi africani negli anni Ottanta, hanno spesso aumentato la loro dipendenza finanziaria anziché ridurla. Oggi, mentre il continente si allontana da Bruxelles e da Washington e al contempo guarda con sempre crescente interesse a Pechino, Nuova Delhi e ai Paesi del Golfo, emerge una verità sempre più evidente: il vero motore dello sviluppo sono le istituzioni locali e la capacità di costruire un contratto sociale credibile.

