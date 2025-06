Non passano i Referendum 2025 il quorum non è stato raggiunto | cosa succede ora

I referendum del 2025 non hanno superato il quorum, fermandosi al 28% di affluenza, e le norme su lavoro e cittadinanza rimangono in vigore. Un risultato che, secondo gli esperti, riflette una scarsa partecipazione e solleva dubbi sul coinvolgimento dei cittadini nei grandi temi di attualità. Ma cosa significa tutto questo per il futuro delle politiche italiane? Continua a leggere per scoprire le implicazioni di questa consultazione fallita.

Non passano i referendum su lavoro e cittadinanza 2025. Com'era prevedibile, sulla base degli ultimi sondaggi e dei primi dati sull'affluenza, il quorum non è stato raggiunto. A seggi chiusi l'affluenza si è fermata al 28%. Di conseguenza le norme su lavoro e cittadinanza di cui si chiedeva l'abrogazione resteranno esattamente come sono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

