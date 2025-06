Non ha mai avuto la patente fermato due volte in un anno | auto sequestrata

Non avere mai conseguito la patente può sembrare un limite, ma per alcuni diventa una vera e propria sfida alle norme stradali. La polizia locale di Montebelluna ha recentemente fermato un automobilista che, già due volte nel corso dell'anno, era stato trovato alla guida senza patente e con l’auto sequestrata. Un episodio che sottolinea quanto sia importante rispettare le regole per garantire la sicurezza di tutti. Ecco cosa è successo…

La polizia locale di Montebelluna ha recentemente portato a termine una serie di controlli che hanno condotto alla denuncia di tre soggetti per gravi violazioni al Codice della Strada. In particolare, un automobilista è stato denunciato per guida senza patente, in quanto sorpreso a circolare per. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Non ha mai avuto la patente, fermato due volte in un anno: auto sequestrata

In questa notizia si parla di: Patente Avuto Fermato Volte

Da tredici anni senza patente. Eppure guidava senza problemi. Lo hanno fermato più volte Partecipa alla discussione

Un pensionato di 65 anni di Cornedo fermato tre volte in 4 mesi dalla polizia locale. Auto sequestrata e revocata anche la licenza di guida Partecipa alla discussione

Da tredici anni senza patente. Eppure guidava senza problemi. Lo hanno fermato più volte - Durante un posto di blocco a Porto San Giorgio, un uomo di circa 60 anni, residente nella provincia di Fermo, è stato fermato alla guida di un’auto privo di patente. Leggi su lanuovariviera.it

Fermato due volte senza la patente - Doppia denuncia per un ventenne romeno residente a Voghera, fermato per due volte nella stessa giornata dai carabinieri. Leggi su ilgiorno.it

Ubriaco e senza patente alla guida, fermato tre volte con auto diverse - Fermato, al conducente venivano chiesti i documenti, e qui un’altra sorpresa. Leggi su ilgazzettino.it