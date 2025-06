Non era da solo Omicidi Maria Denisa e Ana Maria la svolta choc su Vasile | Chi è stato ripreso dalle telecamere

Le indagini sugli omicidi di Maria Denisa e Ana Maria, le escort uccise da Vasile Frumuzache, stanno scuotendo l'intera comunità. Le telecamere hanno catturato immagini che potrebbero cambiare le sorti del caso, alimentando il sospetto che il killer non agisse da solo. Si apre uno scenario inquietante, con un possibile complice già nel mirino degli inquirenti. La verità sta emergendo, e ciò che scopriamo potrebbe sorprenderti.

Altra possibile svolta sugli omicidi di Maria Denisa Paun e Ana Maria Andrei, uccise da Vasile Frumuzache. Le indagini stanno proseguendo incessantemente e una delle ultime ipotesi circolate è che il killer non abbia fatto tutto da solo, ma che sia stato aiutato da qualcun altro. E c’è già un principale sospettato. Gli investigatori stanno continuando ad indagare sui delitti delle escort Maria Denisa e Ana Maria, infatti come scritto dal sito Leggo sono stati effettuati altri sopralluoghi nel cosiddetto ‘campo degli orrori’ di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Ma soprattutto le maggiori attenzioni si stanno rivolgendo verso la presenza di presunti complici di Vasile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it