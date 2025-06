Non ci hanno visto arrivare Sì ai seggi Web invaso dai meme sul referendum Waterloo

In un clima di aspettative altissime, i referendum si sono trasformati in un vero e proprio Waterloo mediatico, invasi da meme e prese in giro alle opposizioni. Nonostante i proclami e le campagne infuocate, nessuno ha raggiunto il quorum, lasciando tutti a riflettere sul divario tra parole e fatti. Un risultato che apre nuovi scenari politici e mette in discussione la percezione della partecipazione democratica nel nostro paese.

Tantissime le prese in giro alle opposizioni per il fallimento su tutta la linea dei referendum: nessuno ha raggiunto il quorum nonostante i proclami dei giorni precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ci hanno visto arrivare...", "Sì, ai seggi". Web invaso dai meme sul referendum "Waterloo"

