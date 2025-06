Non chiudete quella porta | in tour al cinema il premiato documentario sul mercato di Porta Portese

Non chiudete quella porta: un viaggio emozionante nel cuore pulsante di Porta Portese, il mercato più iconico di Roma. Diretto da Francesco Banesta e Matteo Vicentini Orgnani, questo premiato documentario porta lo spettatore tra storie di vita, tradizioni e trasformazioni, rivelando il destino di un luogo simbolo della città. Arriva al cinema con Luce Cinecittà, un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e del cinema autentico. Non perdete questa immersione nel cuore della capitale.

