Non ce l’ha fatta Massimiliano accoltellato per un debito di pochi euro E’ morto in ospedale dopo una settimana di agonia L’episodio a fine Maggio a Cisterna

Un tragico episodio scuote Cisterna di Latina: Massimiliano Abbruzzese, 53 anni, ha perso la vita dopo una settimana di agonia in ospedale, vittima di un’aggressione per un debito di pochi euro. Un caso che mette in luce le conseguenze devastanti di una lite degenerata e la drammatica escalation di violenza urbana. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa tristissima vicenda.

Non ce l'ha fatta Massimiliano Abbruzzese, 53 anni, ricoverato da diversi giorni in condizioni critiche presso l' ospedale Goretti di Latina. L'uomo è deceduto a seguito delle gravi ferite da arma da taglio riportate durante un'aggressione avvenuta in pieno centro cittadino a Cisterna di Latina, lo scorso maggio. Il contesto: una lite degenerata. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio sarebbe scaturito da un acceso diverbio legato a un presunto debito di circa 80 euro. Il confronto tra la vittima e un anziano di 80 anni, N. S., si è rapidamente trasformato in un violento scontro fisico, culminato con più coltellate al torace e alla gola.

