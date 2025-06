No ufficiale all’Inter subito problemi per Chivu

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter si trova ad affrontare una serie di sfide tra cui il caso Chivu, che resta ancora in sospeso, e la difficile ricerca del nuovo allenatore. L’incertezza regna sovrana nel club nerazzurro, tra resistenze e trattative complicate. La situazione resta in evoluzione: quali saranno i prossimi passi dell’Inter? Rimanete con noi per scoprirlo.

Le ultime sul club nerazzurro: il punto della situazione dopo il rifiuto che arriva direttamente dall'Argentina Dopo l'addio di Simone Inzaghi, Beppe Marotta e il suo team di lavoro hanno dovuto muoversi in fretta e in furia per mettere le mani su un nuovo allenatore. (LaPresse) – Calciomercato.it La caccia al mister non è stata per nulla facile e le resistenze del Como per Fabregas, hanno porta l'Inter a virare su Cristian Chivu, non proprio una prima scelta. Così nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: prima il rumeno ha rescisso con il Parma, poi si è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2027 a 2,5 milioni di euro netti a stagione.