No al polo logistico di Vaprio La raccolta firme corre in rete

La mobilitazione contro il polo logistico di Vaprio si fa sentire forte e chiara, sia online che sul territorio. In soli due mesi, il comitato "No logistica Vaprio" ha raccolto oltre 1.300 firme, dimostrando un forte spirito di tutela della comunità . La protesta si intensifica con petizioni digitali e incontri pubblici, puntando a coinvolgere direttamente l’amministrazione. E ora, la parola passa al sindaco: quale sarà la sua posizione sull’insediamento?

Vola la raccolta firme contro il magazzino Lidl, in due mesi il comitato "No logistica Vaprio" ha raggiunto 1.300 adesioni. La protesta corre in rete, sulla piattaforma Change.org, ma anche ai banchetti. "E ora - spiega Lorenzo Marcandalli, uno degli attivisti - abbiamo chiesto un incontro al sindaco Marco Galli. "L’obiettivo è quello di capire la posizione dell’Amministrazione sull’insediamento. Finora, infatti, la giunta non si è sbilanciata, in attesa della valutazione di impatto ambientale, alla quale lavora Città Metropolitana ". L’atto che mancava e il Tar prima e il Consiglio di Stato poi avevano intimato di provvedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "No al polo logistico di Vaprio". La raccolta firme corre in rete

