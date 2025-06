Nissan Micra torna in Italia 100% elettrica

Nissan Micra torna in Italia, completamente elettrica e più affascinante che mai. La sesta generazione rinnova la sua storia di successo, portando innovazione e stile nelle strade italiane. Con un design iconico e tecnologie all’avanguardia, questa city car promette di rivoluzionare ancora una volta il segmento urbano. La nuova Nissan Micra elettrica non è solo un’auto, ma un vero e proprio simbolo di mobilità sostenibile e stile di vita moderno.

Roma, 9 giu. (askanews) - La sesta generazione di Nissan Micra torna in versione 100% elettrica per continuare la sua storia di successo, iniziata nel 1992, quando arriva nel mercato italiano e rivoluziona profondamente e per sempre il segmento delle vetture cittadine. Design iconico dalle forme tondeggianti, capace di distinguersi e sedurre al primo sguardo, Nissan Micra è la prima City Car a introdurre tecnologie innovative fino ad allora tipiche dei segmenti superiori, fissando così nuovi standard nel segmento che nel 1993 le valgono il premio Car Of The Year, prima vettura giapponese in assoluto ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nissan Micra torna in Italia 100% elettrica

