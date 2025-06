Nintendo rinvia l’uscita del film live action di The Legend of Zelda

Il mondo di Nintendo si prepara a un nuovo capitolo emozionante: il film live-action di The Legend of Zelda, uno degli universi più amati e iconici dei videogiochi, ha subito un rinvio ufficiale. Dopo tanta attesa, i fan dovranno pazientare ancora un po’ di più per scoprire questa avventura cinematografica, che promette di portare l’epica saga di Hyrule sul grande schermo. La nuova data d’uscita è stata spostata al 7 maggio 2027, lasciando spazio alla magia di un’epica trasposizione.

Il progetto di adattamento cinematografico di The Legend of Zelda ha subito un rinvio ufficiale, modificando la data di uscita prevista. Questo atteso film, basato sul celebre franchise videoludico creato da Shigeru Miyamoto, si appresta a diventare un lungometraggio in live-action che coinvolge ancora più fan e appassionati. La pianificazione originale prevedeva l’uscita entro il marzo 2027, ma ora la nuova release è stata spostata al 7 maggio 2027. Di seguito vengono analizzate le ragioni di questo ritardo e le implicazioni per il progetto. l’andamento del progetto e il cambiamento della data di uscita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nintendo rinvia l’uscita del film live action di The Legend of Zelda

In questa notizia si parla di: Uscita Film Action Legend

Daniel Day-Lewis torna nei cinema con Anemone e Focus Features svela la data di uscita del film - Dopo una lunga pausa dal 2017, Daniel Day-Lewis torna in scena con "Anemone". Focus Features ha recentemente annunciato la data di uscita del film, che promette di segnare un emozionante ritorno per l'acclamato attore.

Paramount sposta l'uscita dei suoi film d'animazione: - THE LEGEND OF AANG : Avatar The Last Airbender; 9 Ottobre 2026 - Il sequel di TARTARUGHE NINJA: Caos Mutante; 17 Settembre 2027 #AvatarTheLastAirbender #TMNT #TeenageMutantNinjaTurtles Partecipa alla discussione

Il film live-action di Zelda slitta a maggio 2027: i motivi dietro la scelta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Leggi su msn.com

The Legend of Zelda, cambia la data d'uscita! Nintendo e Sony rinviano il live-action - action di The Legend of Zelda di Wes Ball si farà attendere un po' più del previsto. Leggi su cinema.everyeye.it

The Legend of Zelda: il live-action è stato posticipato - action ispirato a The Legend of Zelda, inizialmente fissata per il 26 marzo 2027. Leggi su filmpost.it