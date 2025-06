Nintendo rinvia la data di uscita del film live action dedicato a The Legend of Zelda

L’attesa per il film live-action di The Legend of Zelda si fa più lunga: Nintendo ha annunciato un rinvio dell’uscita, lasciando i fan in sospeso. Dal 1986, il franchise ha conquistato milioni di cuori grazie alle sue avventure epiche e ai personaggi indimenticabili. Con Shigeru Miyamoto ancora alla guida, l’attesissimo progetto promette di superare ogni aspettativa. La curiosità cresce: quando potremo finalmente immergerci nel regno di Hyrule?

L’adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda ha ufficialmente subito un ritardo nella data di uscita. Il franchise è nato nel 1986 come videogioco per Nintendo Entertainment System. È stato creato dal game designer giapponese Shigeru Miyamoto, che è ancora fortemente coinvolto nel progetto. Il franchise ha subito diverse iterazioni, tra cui sequel videoludici e una serie TV nel 1989. Ora è in fase di adattamento in un lungometraggio live-action. Il film sarà diretto da Wes Ball, che ha recentemente diretto Kingdom of the Planet of the Apes. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: Nintendo Data Uscita Action

The Legend of Zelda, cambia la data d'uscita! Nintendo e Sony rinviano il live-action - action di The Legend of Zelda di Wes Ball si farà attendere un po' più del previsto. Leggi su cinema.everyeye.it

The Legend of Zelda: il live-action è stato posticipato - action ispirato a The Legend of Zelda, inizialmente fissata per il 26 marzo 2027. Leggi su filmpost.it

The Legend of Zelda: Il Film è stato rinviato, Nintendo svela la nuova data di uscita - Con un messaggio diretto ai fan, Shigeru Miyamoto ha annunciato che The Legend of Zelda: Il Film, l’atteso adattamento cinematografico live- Leggi su msn.com