Niente parata a cavallo per il sovrano britannico

Quest'anno, il re Carlo III sorprende tutti rinunciando a una delle sue tradizioni più amate: il Trooping The Colour. A causa di motivi di salute, il sovrano si vede costretto ad ascoltare i consigli medici e a prendersi cura di sé, anche a costo di rinunciare a questa spettacolare celebrazione. Un gesto che dimostra come anche le figure più solenni devono affrontare le sfide del benessere personale, ricordandoci l'importanza di ascoltare se stessi in ogni situazione.

S i è dovuto arrendere a consigli dei medici, re Carlo III. Sabato 14 giugno sarà costretto a rinunciare a una delle tradizioni che gli è più cara, quella di recarsi a cavallo al consueto Trooping The Colour, l'iconica parata militare che si tiene ogni anno, nel secondo sabato del mese di giugno, a Londra, per celebrare in netto anticipo il compleanno del sovrano. Quello vero – per i suoi 77 anni – cade il 14 novembre, un periodo British però troppo freddo e piovoso per permettere di condurre senza intoppi una solenne cerimonia all'aperto. Balla, sbadiglia, fa le smorfie: il principino Louis è incontenibile al Trooping the Colour X Re Carlo III si recherà in carrozza al Trooping The Colour.

