Nidi al caldo le testimonianze | Costretti ai turni per il ventilatore Per i bimbi solo un cortile asfaltato

Nidi al caldo e bambini costretti a vivere tra aule soffocanti: questa è la triste realtà di molte scuole italiane, dove solo il 6% dispone di impianti di condizionamento. Giulia de Virgiliis, educatrice a Genova, denuncia: “Il nostro lavoro e il benessere dei piccoli sono compromessi da strutture inadeguate.” Questa emergenza richiede interventi urgenti per garantire ambienti salubri e sicuri, perché ogni bambino merita un luogo che favorisca crescita e apprendimento.

“Non si può lavorare e non si può vivere in nidi senza aria condizionata. Non basta avere dei professionisti”. Dopo il reportage de ilfattoquotidiano.it sulla condizione delle aule dei bambini più piccoli e l’appello a scriverci, arrivano le prime testimonianze che confermano quanto raccontato: solo sei edifici scolastici su cento hanno impianti di condizionamento e ventilazione. Lo sa bene Giulia de Virgiliis, educatrice di Genova: “Il nostro lavoro s’interrompe a giugno con la fine delle scuole e riprende a settembre. Per sopperire alla mancanza di stipendio e di ammortizzatori sociali, spesso ricorriamo ai centri estivi, che ci garantiscono per un mese, spesso quello di luglio, una retribuzione di 28 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it