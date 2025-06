Nicotera Comerci | si sono dimenticati dei bambini

Nicotera, una città con un passato ricco e una comunità vibrante, sembra aver perso la bussola quando si tratta di tutela dell’istruzione dei suoi bambini. Enzo Comerci denuncia con forza l’abbandono delle scuole locali e le scelte che penalizzano il futuro dei giovani nicoteresi. È ora di riscoprire il valore dell’educazione e riprendere in mano il destino della nostra comunità. Le decisioni devono tornare a riflettere le vere esigenze di Nicotera e dei suoi figli.

di Enzo Comerci * Nicotera, povera Nicotera, in che mani sei capitata. Hai perso quasi tutto compreso il glorioso Istituto Comprensivo "A. Pagano" arrivando, addirittura, a vederti aggregare le Scuole Primarie e Secondarie all'I. C. "Rombiolo – San Calogero – Cessaniti", il quale è distante non solo dal punto di vista chilometrico ma anche dalle scelte, dalle aspettative della popolazione scolastica Nicoterese. Di recente il Dirigente Scolastico Decreta per le scuole Nicoteresi, per il prossimo anno scolastico, l'adozione della "settimana corta", con orario delle lezioni articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano, con due rientri pomeridiani per la secondaria di primo grado, per un discorso di economicità e di adeguamento alle altre scuole dell'Istituto Comprensivo, mandando su tutte le ferie i genitori degli studenti.