Nicola ucciso in spiaggia l' amica ha una crisi epilettica dopo la tragedia

Una tragedia che ha lasciato senza fiato una comunità intera, mentre l’amica di Nicola, colta da una crisi epilettica, ha aggiunto dolore e confusione a una scena già di per sé straziante. Un episodio drammatico che solleva domande su ciò che si nasconde dietro gesti così estremi, e ci ricorda quanto sia importante la solidarietà nei momenti di crisi. La comunità ora si stringe intorno ai familiari di Nicola, cercando di capire e elaborare questa terribile perdita.

Una lite, due coltellate, un ragazzo morto e una scena straziante che ha sconvolto un'intera spiaggia. È la tragedia consumatasi ieri (8 giugno) al lido "Palma Rey" di Castel Volturno, dove Nicola Mirti, 18enne di Mugnano, ha perso la vita dopo essere stato accoltellato al petto durante un.

