Nicola ucciso a coltellate sul lido | 19enne finisce in carcere

Una tragica vicenda scuote il litorale di Castel Volturno: Nicola Mirti, 18 anni, è stato brutalmente ucciso a coltellate sul lido “Palma Rey”, e ora il 19enne Salvatore Sannino si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Un gesto che ha sconvolto l’intera comunità e sollevato interrogativi sulla spirale di violenza che ancora assedia le nostre spiagge, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L’accusa è di quelle pesanti: omicidio volontario. E’ finito in carcere Salvatore Sannino, il 19enne fermato dalla polizia per il delitto di Nicola Mirti, di 18 anni, avvenuto sul lido “Palma Rey” di Castel Volturno. Il killer in silenzio davanti al magistrato L’indagato era stato fermato. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nicola ucciso a coltellate sul lido: 19enne finisce in carcere

