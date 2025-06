Nicola ucciso a coltellate in spiaggia Marrandino | Quanto sangue ancora?

E’ successo un fatto atroce che scuote tutta la comunità: Nicola Mirti, 18enne di Mugnano di Napoli, è stato brutalmente accoltellato sulla spiaggia di Castel Volturno. La rabbia del sindaco Pasquale Marrandino esplode nel chiedere giustizia e sicurezza, mentre ancora scorre il sangue sulla sabbia. Un episodio che mette in luce le fragilità di una zona già afflitta da problemi sociali e criminalità. La speranza è che questa tragedia dia uno scossone deciso alle istituzioni.

Forte è la rabbia del primo sindaco di Castel Volturno Pasquale Marrandino per la morta di Nicola Mirti, 18enne di Mugnano di Napoli, accoltellato da un 19enne per futili motivi sulla spiaggia sulla spiaggia del lido Palma Rey di via Marina di Varcaturo a Castel Volturno. “E’ successo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nicola ucciso a coltellate in spiaggia, Marrandino: "Quanto sangue ancora?"

In questa notizia si parla di: Spiaggia Nicola Marrandino Ucciso

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

Ucciso in spiaggia, arrestato il 19enne con cui aveva litigato - Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola Mirti, ucciso ieri con due ... Leggi su msn.com

Chi è Salvatore Sannino, il ragazzo che ha ucciso a coltellate in spiaggia Nicola Mirti - Salvatore Sannino, il killer di Nicola Mirti, assassinato ieri a Varcaturo con due fendenti al torace, è cresciuto anch'egli in un contesto familiare e sociale a dir poco ... Leggi su ilmattino.it

Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l’omicidio - La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne ... Leggi su fanpage.it