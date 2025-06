Nicola Mitri ucciso a Varcaturo parla la mamma Luisa Caso | Era un bravo ragazzo All?assassino l?ergastolo

Il dolore di una madre si fa strada tra le immagini che testimoniano la vita di Nicola Mitri, un giovane vittima di una notte tragica a Varcaturo. Luisa Caso, con il cuore spezzato, chiede giustizia e ricorda il suo amato figlio come un ragazzo buono e rispettoso. La sua voce si leva forte contro l’orrendo gesto: all’assassino va l’ergastolo, perché merita di pagare per aver portato via una vita così preziosa.

Luisa Caso stringe tra le mani il tablet con le foto di suo figlio Nicola Mirti, morto domenica dopo essere stato trafitto da due coltellate al torace mentre era con gli amici in un lido a.

Chi era Nicola Mitri, le moto, l’arresto e gli incontri con Salvatore alle “palazzine” di Mugnano; Salvatore Sannino, l'assassino di Nicola. Cosa c'è davvero dietro l'ennesima tragedia giovanile?.