Nicola Mitri ucciso a Varcaturo intervista a un soccorritore | Mi fissava negli occhi chiedendo di salvarlo

Aiutalo, di fare qualcosa per salvarlo. Nicola Mitri, giovane vittima di un tragico incidente a Varcaturo, ha mostrato un coraggio incredibile anche nelle ultime istanti. In questa intervista, un soccorritore rivela l'emozionante e terribile momento in cui ha cercato di rispondere a quell'ultimo, disperato appello, testimoniando la drammatica lotta tra vita e morte che si svolge nel silenzio di un attimo fatale.

«È successo tutto all?improvviso. Quel ragazzo è caduto a terra, perdeva sangue, sono stato tra i primi a soccorrerlo. Mi fissava negli occhi, era come se mi implorasse di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Nicola Mitri ucciso a Varcaturo, intervista a un soccorritore: «Mi fissava negli occhi chiedendo di salvarlo»

