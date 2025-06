Nicola Mirti ucciso a 18 anni in spiaggia | arrestato il 19enne fermato ai pm non ha risposto

Una tragica vicenda scuote la tranquilla spiaggia: Nicola Mirti, appena 18enne, perde la vita in circostanze ancora da chiarire. La svolta arriva con l’arresto di Salvatore Sannino, un 19enne fermato e portato in carcere. Tuttavia, l’indagato non ha fornito spiegazioni agli inquirenti. La comunità attende con fierezza e speranza una verità che possa ricostruire il dramma vissuto. Continua a leggere.

Svolta nelle indagini per la morte di Nicola Mirti. Arrestato il 19enne Salvatore Sannino e portato in carcere. Ai pm non ha risposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Nicola Mirti Arrestato 19enne

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

Nicola Mirti ucciso a 18 anni in spiaggia: arrestato il 19enne che lo ha accoltellato. Ai pm non ha risposto - Arrestato il 19enne Salvatore Sannino e portato in carcere ... Leggi su fanpage.it

Nicola Mirti ucciso in spiaggia, arrestato il 19enne Salvatore Sannino - Con l'accusa di omicidio volontario è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola ... Leggi su msn.com

Napoli, ucciso in spiaggia a Varcaturo: arrestato il 19enne con cui la vittima aveva litigato - Salvatore Sannino, il 19enne accusato dell'omicidio del 18enne Nicola Mirti, è stato arrestato e recluso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Leggi su msn.com