Nicola Mirti ucciso a 18 anni a Varcaturo | lungo interrogatorio del 19enne fermato

Il tragico episodio di Nicola Mirti, giovane vittima di un violento agguato a Varcaturo, scuote la comunità e riaccende i riflettori sulla sicurezza locale. Mentre prosieguono le indagini e il fermo del 19enne, si cerca di fare luce su un caso che ha spezzato una vita e suscitato grande dolore. La verità sta emergendo: restate aggiornati per scoprire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Proseguono le indagini sull'omicidio di Nicola Mirti, ucciso a Varcaturo con due coltellate in spiaggia. Fermato un 19enne, sotto interrogatorio.

Morto in ospedale il ragazzo accoltellato in spiaggia a Varcaturo: è Nicola Mirti, di Mugnano - Tragedia sulla spiaggia di Varcaturo: Nicola Mirti, giovane di 18 anni di Mugnano, perde la vita dopo un'aggressione sfociata in una tragedia.

La Polizia ha effettuato un fermo per l'omicidio Nicola Mirti,18 anni accoltellato con 2 fendenti allo stomaco sulla spiaggia di un lido di Varcaturo (Napoli)al culmine di una lite per futili motivi: si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età.

Due coltellate al torace mentre era in spiaggia con gli amici a Varcaturo, nel Napoletano. Così è morto, a 18 anni, Nicola Mirti. Un suo coetaneo è stato fermato con l'accusa di omicidio

Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a Varcaturo: lungo interrogatorio del 19enne fermato - Proseguono le indagini sull'omicidio di Nicola Mirti, ucciso a Varcaturo con due coltellate in spiaggia.

Nicola Mirti ucciso a Varcaturo, intervista a un soccorritore: «Mi fissava negli occhi chiedendo di salvarlo» - Quel ragazzo è caduto a terra, perdeva sangue, sono stato tra i primi a soccorrerlo.

Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l'omicidio - La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne ...