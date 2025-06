Newsom | Trump a LA è come un dittatore

In un clima di tensione crescente, Gavin Newsom accusa Donald Trump di atteggiamenti da dittatore, sottolineando comportamenti come incitare alla violenza e militarizzare le città. Gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Los Angeles riflettono il difficile momento politico, con cittadini che chiedono rispetto dei loro diritti e un ritorno alla calma. La situazione rimane esplosiva, mentre l’opinione pubblica si divide tra attese di cambiamento e preoccupazioni crescenti.

2.19 "Incitare e provocare la violenza,creare caos di massa,militarizzare le città, arrestare gli oppositori.Sono atti di un dittatore, non di un presidente" ha attaccato il governatore della California,Gavin Newsom,riferendosi a Trump Da ieri infuriano gli scontri tra manifestanti e militari della Guardia nazionale a Los Angeles.I menifestanti espongono andiere e cartelli con scritte come 'Fuori l'Ice dalla nostra comunità, riferendosi alle autorità Usa contro l'immigrazione che stanno cer-. cando di controllare gli irregolari. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

