Newsom risponde a minacce di arresto di Homan | Non mi impedirà di difendere la California

La tensione tra i livelli di leadership americani si intensifica mentre Gavin Newsom risponde con fermezza alle minacce di arresto da parte di Tom Homan, ex ufficiale del Gabinetto di Trump noto come 'lo zar dei confini'. Con un messaggio diretto e senza mezzi termini, il governatore della California si prepara a difendere il suo stato, dimostrando che nulla può fermarlo nel suo impegno. La questione si fa sempre più calda, lasciando presagire un confronto acceso nel panorama politico statunitense.

"Lo zar dei confini di Trump minaccia di arrestarmi per aver parlato apertamente. Vieni a prendermi, duro. Non me ne frega niente. Non mi impedirà di difendere la California", il governatore della California, Gavin Newsom, ha risposto così su X a una presunta minaccia di arresto da parte di un membro del Gabinetto di Trump. Lo riporta la Bbc. Lo 'zar dei confini' di Trump, Tom Homan, ha affermato sabato che i raid contro le manifestazioni sull'immigrazione continueranno a prescindere dalle proteste, lasciando intendere che non esiterà ad arrestare i manifestanti. Parlando alla NBC News, Homan ha detto che applicherà le stesse regole per tutti, compresi i funzionari eletti, ma non è arrivato ad accusare i politici di ostacolare effettivamente gli agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net