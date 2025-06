Neves Clinches National League Glory dopo l’emozionante finale

Il Portogallo ha scritto una nuova pagina di storia sportiva, conquistando la Nations League per la seconda volta, in un finale mozzafiato che ha incantato il mondo. Dopo un emozionante pareggio 2-2 contro la Spagna a Monaco, la squadra di Roberto Martinez ha dimostrato cuore e determinazione, portando a casa il trofeo dopo una drammatica serie di rigori. Una vittoria che resterà impressa nel cuore dei tifosi: il trionfo è ormai ufficiale.

Il Portogallo ha conquistato il titolo della Nations League per la seconda volta, dato che erano due volte da dietro per battere i vicini della Spagna alle penalitĂ dopo un elettrizzante pareggio per 2-2 a Monaco. Gli uomini di Roberto Martinez erano presto sul retro e rimasero indietro all'apertura del 22 ° minuto di Martin Zubimendi, solo per il magnifico Nuno Mendes di rispondere rapidamente con un superbo pareggio. Mikel Oyarzabal ha ripristinato il vantaggio della Spagna sul colpo dell'intervallo, ma Cristiano Ronaldo ha avuto il suo impatto apparentemente inevitabile sulla finale facendo volando il suo 139 ° obiettivo internazionale per livellare le cose ancora una volta subito dopo il segno dell'ora.

Portugal 2-2 Spain (5-3 on penalties): Neves clinches National League glory after thrilling final - Portugal became the first team to win the Nations League for the second time after prevailing over their neighbours.