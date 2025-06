Netanyahu in tribunale | il premier israeliano è accusato di corruzione

Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, si trova nuovamente sotto i riflettori in tribunale, accusato di corruzione in un processo che potrebbe cambiare il corso della politica israeliana. Questa udienza segna una tappa cruciale, poiché Netanyahu è il primo leader in carica a dover affrontare accuse penali di questa portata. La sua vicenda giudiziaria non solo mette alla prova la sua carriera, ma potrebbe anche ridisegnare il futuro dello Stato ebraico.

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è tornato in aula a Tel Aviv per una nuova udienza del processo penale che lo vede imputato con accuse gravi e potenzialmente decisive per il futuro della sua carriera politica. Il procedimento, che si protrae ormai da anni, rappresenta una svolta storica nella politica israeliana: Netanyahu è infatti il primo capo del governo in carica nella storia dello Stato ebraico a dover rispondere in tribunale come imputato. Le accuse a carico del premier. Il leader del Likud, 75 anni, deve affrontare tre diversi capi d'imputazione: corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica.

