Nessun piano B | la supremazia spaziale di Elon Musk è diventata un problema per gli Stati Uniti

In un mondo sempre più dominato dalla corsa allo spazio, la supremazia di Elon Musk sta mettendo in discussione gli equilibri globali. Con il suo approccio deciso e innovativo, Musk ha ormai diventato un protagonista involontario di tensioni tra Stati Uniti e il settore aerospaziale. Ora, tra minacce e strategie alternative, il futuro delle missioni spaziali è più incerto che mai. Scopri come si evolverà questa sfida senza precedenti.

Il miliardario ha minacciato di bloccare i voli verso la Stazione Spaziale, ora la Nasa e il Pentagono stanno cercando alternative a Space X, trovarle non sarà così semplice.

