Nespresso e DonnexStrada insieme i nuovi Punti viola contro la violenza di genere

Nespresso Italia si unisce a DonneXStrada per lanciare i nuovi Punti Viola, spazi sicuri dedicati a combattere la violenza di genere. Questi punti rappresentano un gesto concreto e solidale, offrendo ascolto, supporto e un messaggio di speranza a chi ne ha più bisogno. Insieme, possiamo fare la differenza: perché ogni donna merita rispetto e protezione.

Nespresso Italia ha trasformato i propri negozi in Punti Viola, luoghi sicuri e formati, dove chi si trova in difficoltà può trovare ascolto e supporto. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Nespresso e DonnexStrada insieme, i nuovi Punti viola contro la violenza di genere

