Neri Marcorè | Nei fumetti ho incontrato i miei maestri di ironia

Neri Marcorè, il volto poliedrico del teatro e della comicità italiana, rivela come i fumetti abbiano plasmato la sua sensibilità artistica. Dalle prime avventure di Topolino a Zagor e Mister No, ha coltivato un’ironia genuina e profonda, che oggi trasmette nel suo lavoro. In questa intervista, scopriamo come questi maestri di umorismo siano stati le sue vere fonti di ispirazione, alimentando la passione e il talento che lo rendono unico nel panorama dello spettacolo.

Intervista all’attore: “La passione per le strisce nasce da piccolo già con Topolino. Da Zagor all’antieroe Mister No, ho appreso cose utili per il mio lavoro”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Neri Marcorè: “Nei fumetti ho incontrato i miei maestri di ironia”

