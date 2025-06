Neonato morto per negligenza dei medici | in due davanti al gup

Un caso che ha sconvolto l'intera comunità: il prossimo 11 gennaio davanti al gup di Agrigento si terrà l'udienza preliminare per la tragica morte di un neonato, avvenuta nel 2023. L'inchiesta coinvolge l'Asp di Agrigento e due medici dell'ospedale San Giovanni di Dio, accusati di negligenza. Un procedimento giudiziario che potrebbe fare luce su quanto accaduto e portare giustizia per la piccola vittima.

