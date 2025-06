Nelle nuove rotonde di viale Italia erbacce alte oltre un metro

Nelle nuove rotonde di Viale Italia, il verde selvaggio cresce indisturbato, con erbacce che superano il metro di altezza. Una situazione inaccettabile in un’area così trafficata: come si può ignorare questa evidente mancanza di manutenzione? È fondamentale intervenire subito per garantire sicurezza e decoro urbano, affinché le rotonde tornino a essere un biglietto da visita positivo per la città.

Riceviamo e pubblichiamo: "Come si può vedere dalle foto scattate oggi 9 giugno, le due nuove rotonde di viale Italia sono in queste condizioni. Le erbacce hanno superato il metro di altezza. In una strada così trafficata possibile che nessuno si sia accorto che si deve fare lo sfascio o devono.

