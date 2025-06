Nel 2030 la Gen Z sarà un terzo della forza lavoro

Nel 2030, la Generazione Z rappresenterà un terzo della forza lavoro globale, segnando un cambiamento epocale. Tuttavia, senza interventi mirati, questa rivoluzione potrebbe trasformarsi in una crisi occupazionale. Secondo i dati di ManpowerGroup Italia, il 49% dei giovani italiani della Gen Z prevede di lasciare il proprio attuale impiego, evidenziando l’urgenza di disegnare insieme un futuro del lavoro sostenibile e inclusivo.

NEL 2030, la Generazione Z rappresenterà un terzo della forza lavoro globale. Un cambiamento epocale, che però rischia di tradursi in una crisi se non verranno affrontate le crescenti criticità che emergono dal mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi da ManpowerGroup Italia durante la conferenza annuale The Exchange - Disegniamo insieme il futuro del lavoro, il 49% dei giovani italiani appartenenti alla Gen Z prevede di lasciare il proprio impiego nei prossimi sei mesi. Lo studio World of Work for Generation Z in 2025 mette nero su bianco il disagio profondo di una generazione nata tra il digitale e la pandemia: solo il 20% si dichiara fiducioso nella possibilità di trovare un'occupazione allineata alle proprie aspettative, mentre il livello di engagement è sceso dal 40% al 35% in cinque anni.