Neanche quelle | Sottocorona è netto Ecco che tempo ci aspetta

Le previsioni di Paolo Sottocorona non lasciano spazio all'interpretazione: le nuvole, se ci sono, sono "basse e di scarsa consistenza". In altre parole, ci aspettano altre giornate soleggiate e calde. La previsione per oggi, stando a quanto dichiarato dall'esperto su La7, anticipa solamente "qualche pioggia di un millimetro o due" sulle zone alpine, su quelle prealpine e sull'appennino settentrionale. Per il resto, il cielo "sarà sereno e poco nuvoloso".   Solamente fra Campania e Molise "ci potrebbe essere qualche fenomeno", ma le probabilità sono molto basse. Domani, martedì 10 giugno, ancora meglio: non ci saranno "neanche quelle precipitazioni deboli". 🔗 Leggi su Iltempo.it