Ne ho le scatole piene Una sterile inutile e stupida provocazione La rabbia di Edoardo Raspelli contro la ‘carbonara d’oro’ da 70 euro

Edoardo Raspelli affonda il coltello nel vivo della polemica, esprimendo con fermezza la sua delusione e il suo sdegno nei confronti di un'arte culinaria sempre più piegata alle mode e alle provocazioni. La questione della "carbonara da 70 euro" diventa così simbolo di un malessere più profondo, quello di una gastronomia che rischia di perdere autenticità e radici. È il momento di riflettere: la cucina vera ha bisogno di rispetto, non di scenografie e prezzi esorbitanti.

“Ne ho le scatole piene di quelli che vogliono rifare, modernizzare, cambiare e arricchire perfino la gastronomia”. Il celebre critico enogastronomico Edoardo Raspelli interviene a gamba tesa sulla “ carbonara ” dello scandalo. Intervistato da Mowmag, Raspelli ha espresso il suo sdegno per l’oramai celebre Carbondoro proposta a 70 euro dallo chef Emin Haziri al ristorante Procaccini di Milano. “ Non conosco questo chef, non conosco il suo ristorante, non ho assaggiato il piatto, ma mi sembra una sterile, inutile e stupida provocazione che purtroppo rientra in quella tragica, drammatica abitudine della ristorazione italiana di puntare allo shock”, ha spiegato Raspelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

