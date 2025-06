Ndoye sogna il Napoli | Conte e la Champions lo convincono ora il Bologna deve decidere

Dan Ndoye sogna in grande: Napoli, Conte e la Champions League sono il mix perfetto per accendere la sua passione. Dopo aver catturato l’attenzione con il suo talento, ora tocca al Bologna decidere se concedergli questa opportunità di crescita e successo internazionale. La scelta è vicina, e il futuro di Ndoye potrebbe scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano. Resta con noi per scoprire come si evolverà questa sfida emozionante.

Dan Ndoye, ala del Bologna, √® fortemente attratto dalla proposta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net ¬© Forzazzurri.net - Ndoye sogna il Napoli: Conte e la Champions lo convincono, ora il Bologna deve decidere

In questa notizia si parla di: Bologna Ndoye Sogna Napoli

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

PAGELLONE #SERIEA 2024-2025 NAPOLI: 9 Antonio Conte ci √® riuscito ancora una volta. Il quarto Scudetto nella storia del Napoli rappresenta senza dubbio la sfida pi√Ļ dura della carriera del tecnico salentino, che ha conquistato il suo quinto tricolore nelle Partecipa alla discussione

Ndoye sogna il Napoli: Conte e la Champions lo convincono, ora il Bologna deve decidere - Ndoye sogna il Napoli: Conte e la Champions lo convincono, ora il Bologna deve decidere Dan Ndoye, ala del Bologna, è fortemente attratto dalla proposta ... Leggi su forzazzurri.net

Napoli e Bologna: Ndoye tra mercato e nazionale, Osimhen in bilico - Ndoye risponde alle sirene del Napoli mentre Osimhen potrebbe bloccare il mercato. Leggi su msn.com

IL MATTINO - Napoli su Ndoye e Beukema del Bologna, vicinissimo l'esterno svizzero, le ultime - Il Mattino scrive delle trattative che potrebbero portare l'esterno Dan Ndoye e il difensore Sam Beukema al Napoli: "Manna e Sartori hanno quasi una linea diretta in questi giorni: perché Beukema e so ... Leggi su napolimagazine.com