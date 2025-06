Ndoye futuro in bilico | il Bologna ora chiede 40 milioni per lasciarlo partire

Il futuro di Dan Ndoye si fa sempre più incerto: il Bologna, infatti, chiede ben 40 milioni di euro per lasciarlo andare. Un prezzo che riflette le sue potenzialità e il valore strategico per i rossoblù, ma anche la volontà di monetizzare una possibile cessione. La situazione resta in bilico, con il talento svizzero al centro di molte attenzioni di mercato. Riusciranno le parti a trovare un'intesa o il suo cammino proseguirà altrove?

Il destino di Dan Ndoye sembra sempre più lontano da Bologna. Secondo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Ndoye, futuro in bilico: il Bologna ora chiede 40 milioni per lasciarlo partire

In questa notizia si parla di: Ndoye Bologna Bilico Chiede

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan - Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

Napoli e Bologna: Ndoye tra mercato e nazionale, Osimhen in bilico - Ndoye risponde alle sirene del Napoli mentre Osimhen potrebbe bloccare il mercato. Leggi su ilrestodelcarlino.it

GAZZETTA - Napoli-Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni ed il prestito di Raspadori: le ultime - La Gazzetta dello Sport parla dell'interesse del Napoli per Ndoye, esterno del Bologna: "Il club di De Laurentiis avrebbe voluto l’ala svizzera già a gennaio: in quel caso fu proprio il giocatore a vo ... Leggi su napolimagazine.com

GAZZETTA - Napoli, difficile l'affare Ndoye: ora il Bologna chiede circa 40 milioni - La Gazzetta dello Sport parla di Ndoye, esterno del Bologna seguito anche dal Napoli già da gennaio: “Con Sartori il discorso fu impossibile approfondirlo perché al Bologna gradivano soldi e nessuna c ... Leggi su napolimagazine.com