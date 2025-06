Ndoye e Beukema | il Napoli punta forte sul Bologna

Dan Ndoye, brillante esterno offensivo del Bologna e della Svizzera, lascia intravedere un futuro incerto, alimentato dai rumors di mercato. Dal ritiro negli Stati Uniti, con un sorriso enigmatico, ha aperto a possibili cambiamenti, lasciando intendere che il Napoli potrebbe essere una delle destinazioni più calde. La sua dichiarazione non passa inosservata, e i tifosi sono già in fermento: quando...

"> La risposta è diplomatica, ma il messaggio è chiarissimo. Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna e della nazionale svizzera, ha parlato dal ritiro in Utah dopo la vittoria contro il Messico (4-2), lasciando intuire che il suo futuro è tutt’altro che definito. «Non so dove giocherò a settembre» ha dichiarato con un sorriso, subito seguito da un’affermazione che vale più di un indizio: «Quando ti vuole un allenatore come Conte.». Parole che, come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, certificano il forte interesse del Napoli nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ndoye e Beukema: il Napoli punta forte sul Bologna

