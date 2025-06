nba finals 2025 okc risponde presente in gara 2 e pareggia la serie

entusiasmante inizio di gara, i Thunder hanno preso il controllo fin dai primi minuti, dimostrando grande maturità e determinazione. Con questa vittoria, la serie si riscalda ulteriormente, promettendo un finale avvincente e ricco di suspense. Ora, tutto si decide nelle prossime sfide: chi alzerà il trofeo nel 2025?

Il secondo capitolo delle NBA Finals 2025 è tutto per i Thunder. Dopo l’incredibile rimonta subita, OKC questa volta non sbaglia in gara-2 e piega Indiana per 123-107, pareggiando i conti nella serie. Una partita abbastanza dominata dai padroni di casa, che si sono trovati avanti comodamente all’intervallo, riuscendo a gestire tranquillamente il vantaggio e con i Pacers che non hanno avuto la minima possibilità di rientrare nel match. Dopo un primo quarto anche abbastanza equilibrato e che ha visto OKC allungare solo nel finale, è nel secondo periodo che i Thunder costruiscono la loro vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it