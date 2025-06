Nazioni Unite avvertono contro la militarizzazione dei disordini a Los Angeles

Le Nazioni Unite hanno espresso forte preoccupazione per la crescente presenza militare nelle strade di Los Angeles, dopo che il presidente Trump ha schierato la Guardia Nazionale contro le proteste migratorie. L'organizzazione invita tutte le parti coinvolte a preferire il dialogo e la diplomazia per evitare un'escalation che potrebbe compromettere i diritti e la sicurezza dei cittadini. È fondamentale che si trovi una soluzione pacifica per preservare la pace sociale e rispettare i principi fondamentali della democrazia.

Le Nazioni Unite hanno messo in guardia contro un'ulteriore militarizzazione dei disordini a Los Angeles, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha mobilitato i soldati della Guardia Nazionale per contrastare le proteste contro la sua politica di espulsione dei migranti. "Non vogliamo assistere a un'ulteriore militarizzazione di questa situazione e incoraggiamo le parti a livello locale, statale e federale a impegnarsi in tal senso", ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nazioni Unite avvertono contro la militarizzazione dei disordini a Los Angeles

In questa notizia si parla di: Militarizzazione Nazioni Unite Disordini

