Nazionale tragicomica Ranieri come Gesù | le reazioni social a Italia-Moldova

L’Italia di Ranieri si presenta tra luci e ombre, vittoriosa ma ancora insicura, nella sfida contro la Moldavia. I social esplodono tra delusione e speranza, tra commenti ironici e richieste di un vero miracolo, mentre gli Azzurri cercano di ritrovare fiducia e solidità. La partita ha dimostrato che il cammino verso il successo è ancora lungo, ma la passione degli italiani non si placa: ora, più che mai, il futuro si gioca sui dettagli.

Gli Azzurri vincono 2-0 contro la nazionale moldava, che in più occasioni è riuscita a impensierire Donnarumma e compagni. Match deciso dalle reti di Raspadori e Cambiaso, anche se resta il rimpianto per non aver migliorato ulteriormente la differenza reti. Sui social continua la delusione sulla scia della sconfitta contro la Norvegia di venerdì scorso. Dalla Nazionale definita “tragicomica” alla richiesta di un vero e proprio miracolo a Ranieri: ecco le reazioni post partita dal web. 🔗 Leggi su Gazzetta.it