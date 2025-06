Nazionale Spalletti | L’Italia andrà ai mondiali farò il tifo per il mio successore

A poche ore dalla sfida decisiva contro la Moldova, Luciano Spalletti torna a parlare, rievocando emozioni e riflessioni sul suo passato con l'Italia. Esiliato dalla panchina azzurra dopo la sconfitta con la Norvegia, il tecnico toscano si confronta con il presente e i possibili successori. Con un occhio al futuro, il suo sostegno va ai candidati, tra cui Ranieri: un commento che apre nuovi scenari per il calcio italiano e la speranza di un rilancio.

A poche ore dalla partita con la Moldova, secondo match di qualificazione ai Mondiali 2026, torna a parlare Luciano Spalletti, il ct esonerato dopo la sconfitta con la Norvegia. Parlando ai microfoni Rai Sport il tecnico di Certaldo ha parlato del suo esonero dalla guida dell’Italia e dei nomi sui possibili successori. Spalletti: “Ranieri uomo giusto? Non lo so ma è professionista serio”. “ Ranieri l’uomo giusto per la panchina della Nazionale? Non lo so, però è una persona e un professionista che ha girato il mondo, è equilibrato, ha fatto vedere anche quest’anno con la Roma quelle che sono le sue qualitĂ di poter subentrare e toccare subito i tasti giusti”, ha detto Spalletti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nazionale, Spalletti: “L’Italia andrĂ ai mondiali, farò il tifo per il mio successore”

